Дортмунд, Германия, 16 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» пополняет свои ряды защитником «Лорьяна» и сборной Португалии Рафаэлем Геррейро, сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.

XIIIfromTOKYO Рафаэль Геррейро

Рафаэль Геррейро, 22-летний португальский защитник, имеющий как французское, так и португальское гражданство, будет выступать за дортмундский клуб до 30 июня 2020 года.

Последние три сезона футболист играл за «Лорьян» и забил 10 голов в 102 матчах.

В ноябре 2014 года Геррейро дебютировал за сборную Португалию и в матчах за неё записал на свой счет два гола.