Ярославль, 16 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум.

Жительницу Ярославля осудили на 2 года условно за призывы к терроризму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СУ СК РФ по Ярославской области.

«Уголовное дело в отношении 32-летней женщины расследовало СУ СКР и было направлено в суд. Она признана виновной по части 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Следствием и судом установлено, что женщина, действуя по мотивам идеологической ненависти и вражды, находясь в Ярославле, разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текст, содержащий высказывания, оправдывающие осуществление насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по религиозному признаку. Кроме того, она опубликовала на странице текст, направленный на возбуждение ненависти, вражды в отношении указанной группы лиц. С информацией ознакомились другие пользователи сети «Интернет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, осужденная женщина — русская по национальности, но приняла ислам, ее высказывания касались тех, кто не придерживался указанной религии.

Кроме условного наказания, жительнице Ярославля суд назначил штраф в 8 тыс рублей.