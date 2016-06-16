Екатеринбург, 16 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Научные сотрудники Уральского федерального университета приступят к исследованию доставленных из Антарктиды порядка 30 килограммов метеоритов. Об этом сообщили в пресс-службе университета корреспонденту ИА REGNUM.

Jon Taylor Метеорит

Образцы были доставлены в Санкт-Петербург на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров» 31 мая. Там участники 61 экспедиции передали в научно-исследовательский институт ядерной физики голубой лёд, а посылка с метеоритами была отправлена в Екатеринбург в научно-образовательный центр «Наноматериалы и нанотехнологии» Уральского федерального университета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экспедиция из Екатеринбурга на южный континент отправилась в конце 2015 года. Шестеро участников в течение нескольких недель с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года проводили поиски метеоритов в горах Ломоносова. Это первая в истории России экспедиция, которая отправилась на поиск, упавших на Землю небесных тел в Антарктиду.

Исследователи прибыли в Екатеринбург 18 января текущего года и привезли с собой несколько образцов метеоритов. Они были классифицированы как каменные. По словам профессора Физико-технологического института УрФУ Виктора Гроховского ранее в университете подобные находки не исследовались, несмотря на то, что УрФУ уже не первый год занимается поиском и исследованием метеоритов на территории Евразии.

«Мы уже хорошо поработали с первыми найденными образцами, которые ребята привезли еще в январе. Они очень даже интересные, такие мы еще не исследовали в нашей лаборатории», — сообщил Виктор Гроховский.