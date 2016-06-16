Нью-Дели, 16 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум.

Официальный представитель армии Индии полковник Нитин Н. Джоши заявил 16 июня, что в результате столкновений близ границы с Пакистаном в Кашмире погибло два военнослужащих армии страны, сообщает Associated Press.

en.wikipedia.org Кашмирские боевики с заложниками

Он также добавил, что в одной из перестрелок в секторе Тангдхар в Кашмире было уничтожено четыре боевика, которые направлялись со стороны Пакистана. В этой перестрелке также погиб солдат вооруженных сил Индии.

Также столкновения произошли в районе Мачил в Кашмире, где также погиб один военнослужащий страны еще четверо получили ранения, а также был уничтожен один мятежник.