Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Мемориальная доска в честь финского маршала Карла Маннергейма торжественно открыта на одном из домов на Захарьевской улице в центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Открытие доски Карлу Маннергейму

На церемонии открытия доски присутствовали министр культуры Владимир Мединский и глава администрации президента Сергей Иванов.

Мединский заявил, что «Маннергейм много сделал для России», а памятная доска открывается ему «как русскому генералу».

В это время из толпы раздались крики: «Позор!», «Одумайтесь!», «Маннергейм убивал русских!».

В момент прохождения почетного караула кто-то из собравшихся выкрикнул «Не отдавайте честь, он участвовал в блокаде Ленинграда!».

При этом на саму церемонию открытия были допущены корреспонденты только тех СМИ, которых пожелали видеть организаторы данного действа по увековечению памяти гитлеровского приспешника, обеспечивавшего блокаду Ленинграда с севера. Остальные журналисты были оттеснены подальше от места церемонии.

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