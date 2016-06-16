Хельсинки, 16 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Председателя Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз (ЕС) намерен продлить санкции в отношении России. Брюссель считает, что санкции могут быть сняты при выполнении минских договорённостей, передаёт Life.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Санкции

«Мы продлим санкции. Думаю, что решение о продлении может быть принято ещё до заседания Европейского совета», — заявил Туск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 июня, глава МИД Литвы ЛинасЛинкявичюс выразил надежду, что санкции будут продлены. По его мнению, ЕС не видят основания для прерывания санкций, поскольку существует договорённость: если Минские соглашения не будут выполнены, санкции должны продолжаться.

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В этот же день глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что уровень недоверия между Россией и ЕС продолжает нарастать.