Париж, 16 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В поражении сборной России в матче чемпионата Европы с командой Словакии не виноват никто, кроме сборной России, заявил полузащитник российской команды Денис Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Александр Мысякин Игорь Акинфеев пропустил гол

Напомним, 15 июня сборная России во втором матче группового турнира, проиграла словацкой команде со счетом 1:2. Автором единственного гола российской команды стал Денис Глушаков, поразивший ворота соперников на 80-й минуте.

Спортсмен отметил, что шансы на победу у российской сборной были, но она не смогла их использовать. Теперь сборной России надо сделать всё возможное, чтобы победить в матче со сборной Уэльса.

Встреча сборной России с командой Уэльса состоится 20 июня в Тулузе. Словацкая команда в этот же день сыграет с англичанами в Сент-Этьене. В плей-офф чемпионата выйдут первая и вторая команды группы, а также третья, если окажется в числе четырех лучших сборных из тех, которые заняли в шести группах турнира третьи места.