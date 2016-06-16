Воронеж, 16 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Задача членов избирательных комиссий — проведение легитимных и конкурентных выборов в Государственную думу седьмого созыва. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, заявил 16 июня на семинаре-совещании по вопросам подготовки к избирательной кампании председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Фото пресс-службы Воронежской областной думы

В семинаре-совещании принимали участие заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов, председатель избиркома Воронежской области Владимир Селянин, уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская, председатели, главные бухгалтеры и системные администраторы ТИК.

Председатель Воронежской областной думы, выступая на совещании, отметил: «Выборы — один из важнейших механизмов в демократическом обществе, и задача членов избирательных комиссий — обеспечить условия для того, чтобы этой осенью кампания по выборам депутатов Госдумы прошла в Воронежской области легитимно и конкурентно. С нашей стороны для этого созданы все условия: снижен проходной барьер для партий с 7% до 5%, обеспечивается бюджетное финансирование тех из них, которые получили поддержку избирателей».

«Я считаю, — подчеркнул спикер, — партии должны идти на выборы с конкретной сформированной программой. В государственный парламент пройдут все те, с кем население связывает свои стремления к лучшему. На членах избиркомов лежит серьезная ответственность за то, чтобы на местах выборы прошли достойно. Вы должны обеспечить соблюдение требований открытости, гласности и всех остальных норм избирательного законодательства, а также оперативно реагировать в случае нарушений. Четкий, легитимный электоральный процесс — я говорю как о самих выборах, так и об избирательной кампании — это залог легитимной власти, стабильности в обществе и дальнейшего успешного развития страны».

Выборы депутатов Государственной думы в России состоятся в единый день голосования 18 сентября. Также в этот день в 10 районах области пройдут выборы в местные органы власти.