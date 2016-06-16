Минск, 16 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Долг

В Белоруссии по состоянию на 1 апреля внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний долг частного сектора, гарантированный государством составил $22,778 млрд, за I квартал он прирос на 1%. Об этом говорится в опубликованном 15 июня отчёте Нацбанка Белоруссии.

Внешний долг государственного сектора в расширенном определении также вырос на 1% — до $22,742 млрд. Валовой внешний долг Белоруссии (государственный и корпоративный, по всем секторам экономики) достиг $38,617 млрд или 73,6% к ВВП.

На обслуживание совокупного внешнего долга постсоветская республика в январе-марте потратила $1,44 млрд — сумму, составляющую почти 14% ВВП или без малого 23% экспорта товаров и услуг. При этом золотовалютные резервы Нацбанка Белоруссии на 1 апреля, рассчитанные по методологии МВФ, составили $4,2716 млрд — в них также учтены краткосрочные заимствования у местных комбанков (преимущественно с российским капиталом) и финансовая помощь России, оказанная через Евразийский фонд стабилизации и Развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год продолжается экономический кризис, сопровождающийся падением ВВП. При этом госдолг постсоветской республики наращивается на фоне падения показателей иностранных и внутренних инвестиций, сокращения промышленного производства и экспорта, роста инфляции, девальвации белорусского рубля, сокращения доходов населения и оттока средств с депозитов.

Напомним, по данным Минфина Белоруссии к 1 мая госдолг постсоветской республики с начала года вырос на 5,5% (около $17,5 млрд в эквиваленте). При этом внешний госдолг республики составил $13,1 млрд (+5,2% с начала года). На рост госдолга в январе-апреле повлияли внешние госзаймы в объёме $781,4 млн, в том числе $500 млн от ЕФСР. Со стороны МВФ, ЕАБР и других организаций руководство Белоруссии получило рекомендации провести структурные реформы, о которых Александр Лукашенко высказался в инаугурационной речии, как ожидается, снова обратится к этой теме на пятом «Всебелорусском народном собрании» 22−23 июня.