Севастополь, 16 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 16 июня в Севастополе вручил орден Жукова 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота за успешное решение боевых задач на Северном Кавказе, защиту права крымчан на самоопределение и выполнение заданий в Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Пресс-служба Министерства обороны РФ Шойгу вручил бригаде морской пехоты Черноморского флота орден Жукова

«Военнослужащие бригады успешно решали боевые задачи в Индийском океане, Адриатике, Средиземноморье, в зоне грузино-абхазского конфликта и на Северном Кавказе. Защищали право жителей Крыма на самоопределение. Выполняли специальное задание верховного главнокомандующего Вооруженными силами России на территории Сирийской Арабской Республики», — сказал Шойгу на церемонии вручения в Севастополе.

Глава военного ведомства подчеркнул, что личный состав бригады всегда демонстрировал высокий профессионализм, действовал нестандартно и самоотверженно, зачастую рискуя собственной жизнью.

«Имя Александра Михайловича Позынича, героически погибшего в Сирии, навечно вписано в летопись соединения и Вооруженных сил России», — сказал Шойгу.