Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Несправедливость и нищета — основные причины возникновения терроризма на африканском континенте. Нужны инвестиции в развитие Африки и справедливое распределение доходов, чтобы решить эту проблему. Об этом 16 июня заявил президент Гвинейской Республики Альфа Конде на открытии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

World Economic Forum Альфа Конде

«У нас высокий уровень безработицы и молодое население. Поэтому молодые африканцы приезжают в Европу в поисках лучшей жизни», — сказал Конде, поясняя причины миграционного потока из Африки в Европу.

По его мнению, Европа должна участвовать в развитии африканского континента.

«У нас есть людские ресурсы, у нас есть природные богатства, в которых нуждается Европа», — заявил он, подчеркнув, что «победить терроризм можно не оружием».