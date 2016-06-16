Миллер: Газ из РФ на европейском рынке будет востребован
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Транзит голубого топлива через территорию Украины на 20% дороже поставок по «Северному потоку-2». Об этом, как передают Вести. Финанс, заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, тариф на поставку газа по «Северному потоку-2» составляет $2,1 за 1 000 куб. м на 100 км, в то время как тариф через Украину — $2,5.
При этом Миллер добавил, «Северный поток-2» является самым коротким путем доставки российского голубого топлива с Ямала в северо-западные регионы Европы.
«Если посмотреть на карту, то наша новая ресурсная база — Ямал, — подчеркнул Миллер. — И основной центр потребления нашего газа — это северо-запад Европы. Они фактически соединяются одной прямой линией. И «Северный поток-2» является прямым продолжением наших газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Торжок».
По словам главы «Газпрома», маршрут поставок газа через Украину почти на 2 000 км длиннее.
Миллер также считает, что доля российского газа в европейском потреблении в ближайшей перспективе будет расти.
«Наш прогноз, что эта тенденция роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжится, — подчеркнул глава «Газпрома». — Мы знаем об альтернативных источниках поставки. Но для себя мы прекрасно осознаем, что российский газ на европейском рынке будет востребован».
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