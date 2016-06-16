Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Транзит голубого топлива через территорию Украины на 20% дороже поставок по «Северному потоку-2». Об этом, как передают Вести. Финанс, заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

kremlin.ru На строительстве газопровода «Северный поток». 2010

По его словам, тариф на поставку газа по «Северному потоку-2» составляет $2,1 за 1 000 куб. м на 100 км, в то время как тариф через Украину — $2,5.

При этом Миллер добавил, «Северный поток-2» является самым коротким путем доставки российского голубого топлива с Ямала в северо-западные регионы Европы.

«Если посмотреть на карту, то наша новая ресурсная база — Ямал, — подчеркнул Миллер. — И основной центр потребления нашего газа — это северо-запад Европы. Они фактически соединяются одной прямой линией. И «Северный поток-2» является прямым продолжением наших газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Торжок».

По словам главы «Газпрома», маршрут поставок газа через Украину почти на 2 000 км длиннее.

Миллер также считает, что доля российского газа в европейском потреблении в ближайшей перспективе будет расти.

«Наш прогноз, что эта тенденция роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжится, — подчеркнул глава «Газпрома». — Мы знаем об альтернативных источниках поставки. Но для себя мы прекрасно осознаем, что российский газ на европейском рынке будет востребован».

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