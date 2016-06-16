Казань, 16 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. На автозаправочных станциях Казани заметно выросли цены на бензин, стоимость топлива по данным на 6 и 14 июня текущего года сравнил Татарстанстат.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Так, за литр бензина АИ-92 автовладельцу придется заплатить 34 рубля 20 копеек, в то время как 6 июня топливо стоило 33 рубля 80 копеек за литр, таким образом, за неделю цена выросла на 40 копеек. Для сравнения, в декабре 2015 года данный сорт бензина стоил 32 рубля 63 копейки.

Бензин АИ-95 подорожал на 50 копеек — с 36,5 до 37 рублей за литр, в то время как полгода назад его цена составляла 35,8 рублей. Литр бензина АИ-93,92 обойдется в 34,2 рубля вместо 33,8 рубля. Цена на дизельное топливо осталась неизменной, она составляет 33,5 рубля за литр.