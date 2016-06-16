Иркутск, 16 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Иркутской области подведены предварительные итоги экзаменов по литературе и географии, которые 27 мая открыли основной период ЕГЭ 2016 года, русскому языку и математике (базовый уровень), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бланк ЕГЭ

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова отметила, что первые экзамены прошли без технологических нарушений и сбоев. На экзаменах по русскому языку, математике, обществознанию была пресечена возможность списывания, использования телефонов и шпаргалок. С пунктов ЕГЭ было удалено 14 человек. Решением государственной экзаменационной комиссии результаты удаленных участников экзамена аннулированы без права пересдачи в текущем году.

Результаты проверки экзаменационных работ демонстрируют рост числа участников, сдавших ЕГЭ на высокий тестовый балл, подчеркнула министр. Количество не преодолевших минимальный порог, который по литературе составляет 32 балла, сократилось. Если в 2015 году набрать минимальный балл не смогли 6,3% участников, то в 2016 году число таких участников снизилось до 4,5%.

«Рост общего числа участников ЕГЭ по литературе, тенденция к снижению доли слабо подготовленных и увеличению доли участников с высоким уровнем подготовки — один из позитивных результатов введения в школах итогового сочинения, а также проведения в России года литературы», — заметила глава ведомства.

ЕГЭ по географии в 2016 году сдавали более 200 выпускников. Результаты проверки экзаменационных работ также свидетельствуют о сокращении числа тех, кто не смог преодолеть минимальный порог, составляющий 37 баллов, — с 10,7% в 2015 году до 9,38% в 2016 году. В этом году из контрольно-измерительных материалов по географии исключены задания с выбором ответа и представлено несколько новых моделей заданий. В качестве справочных материалов введены контурные карты мира и России.

По русскому языку из 12 651 участников ЕГЭ не смогли преодолеть минимальный порог баллов (24) 0,43% от всего количества сдавших, что также лучше по сравнению с 2015 годом (0,91%).

Второй год выпускники 11 класса сдают базовую математику. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников экзамена с 7445 в 2015 до 10 817 в 2016 году, уменьшилось количество выпускников, получивших отметку «2» за экзамен с 7,3% до 4,3% в 2016 году.

Получили наивысший балл (100 баллов) 40 человек: один выпускник по географии из школы № 16 Братска, один по литературе из школы-интерната РЖД п. Вихоревка, по русскому языку 38 человек из Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Свирска, Иркутского, Тулунского, Качугского, Шелеховского, Усть-Кутского, Ольхонского, Братского районов.

Министр отметила, что на письменный экзамен по английскому языку и экзамену по биологии 14 июня отправились 3240 выпускников Иркутской области. Экзамен по английскому языку в 41 пункте приема сдавали 950 выпускников, экзамен по биологии писали 2290 одиннадцатиклассников в 56 пунктах.

Нарушений порядка сдачи ЕГЭ, исключенных с экзаменов нет. Результаты итогов ЕГЭ по письменному английскому языку и экзамену по биологии станут известны не ранее 20 июня.