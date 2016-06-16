Барнаул, 16 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Алтайские мука, мед и даже мороженое, завоевывают продовольственный рынок Китая. За последний год внешнеэкономический оборот с КНР возрос в 4 раза, — об этом в запросе ИА REGNUM сообщил заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов.

Картина китайского художника О Сян Рен

По его словам, в 2015 году из Алтайского края в Китайскую народную республику было отгружено 5,4 тыс. тонн пшеничной и ржаной муки, 0,3 тыс. тонн крупяных продуктов и 4,8 тыс. тонн гречневой лузги. Поставки мёда в КНР, по сравнению с 2014 годом, выросли в 9 раз, достигнув 26,33 тонн, что составило 12,7% от общего объёма экспортированного алтайского мёда в 2015 году.

«И если в 2014 году в КНР поставлялось 4 позиции продуктов питания, то в 2015 уже 16 позиций. В 2016 году добавилась ещё одна позиция — мороженое. За 5 месяцев текущего года его экспорт составил 181,3 тонн. Алтайский край занимает первое место в России среди экспортёров масла растительного в Китай. В 2015 году его поставки составили 17,8 тыс. тонн, что почти в 5 раз больше чем за 2014 год», — отметил Александр Лукьянов.

Он также напомнил, что по объемам производства зерна и, в первую очередь, высококачественной пшеницы, Алтайский край входит в число российских лидеров. В прошлом году регион поставил 4,2 млн тонн (5 место в России), из них пшеницы — 2,7 млн тонн. По Сибири доля края приблизилась к 30%.

Учитывая объемы, Алтайский край сделал ставку на собственную переработку зерна и экспорт готовой продукции. По словам Александра Лукьянова, с этой задачей алтайские переработки успешно справляются.

«Основным направлением использования произведенного в крае зерна является выработка муки, круп и комбикормов региональными перерабатывающими предприятиями. Наличие мощной переработки обеспечивает высокий спрос на сырье внутри региона. А в 2013 году в Минсельхозе России мы выступили с инициативой отработать вопросы по вхождению на рынок Китая», — отметил вице-губернатор Лукьянов.

Основным поставщиком алтайской продукции в Китай он назвал ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова. В КНР оно имеет свое представительство — с 2007 года сотрудничает с компанией «Алейка» (Пекин), которая занимается продвижением продуктовой линейки под торговой маркой «Алейка» (муки, хлопьев, макаронных изделий, масла подсолнечного и хлопьев зерновых). А недавно поставку своей продукции в Китай начали Агрохолдинг «Гудвилл», «Целина» из Целинного района. Пристальное внимание китайцы проявляют и к продукции Барнаульского пивоваренного завода.

Для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества в 2016 году планируется открыть торговый дом России в Китае. Как уже сообщало ИА REGNUM, этот проект реализуется совместно Министерством экономического развития и Российским экспортным центром, и в апреле 2016 года в Посольстве Российской Федерации в Китайской Народной Республики в Пекине состоялось заседание Экономического Совета по вопросам перспектив и проблем входа и продвижения на китайском рынке российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Предполагается, что открытие торгового дома позволит увеличить количество поставляемой в Китай российской продукции.