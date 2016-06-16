Ростов-на-Дону, 16 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. На 7,3% подскочили цены на картофель в Ростовской области. Стоимость «второго хлеба» выросла за прошлую неделю — в период с 6 по 14 июня. Средняя цена на клубни зафиксирована на уровне 29 рублей 67 копеек за 1 кг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня со ссылкой на данные Ростовстата, за указанный срок подорожала половина «борщевого набора» — лук репчатый (на 2,1%) и морковь (2,8%), а один из главных компонентов этой разновидности супа — капуста белокочанная — стал дешевле на 9%.

publicdomainpictures.net Картофель

Что касается продовольственных товаров, которые прибавили в цене за прошедшую неделю, то ценники сменились на сахар-песок (+1,2%) и гречку (+1,1%). В пределах до 0,2% подорожали сметана, масло, колбаса и хлеб.

Из подешевевшей группы товаров кроме капусты можно отметить яйца куриные, стоимость которых снизилась на 2,8%.

Напомним, что в мае больше всего из продовольствия подорожали овощи и фрукты — на 5,4%. С начала текущего года этот вид продуктов питания поднялся в цене на 14,5%.