Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером экономические санкции и Минские соглашения. Об этом сообщил сам Юнкер в ходе торжественного открытия Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Астапкович Жан-Клод Юнкер

Во время открытия редактор по Европе, Ближнему Востоку и Африке газеты The Wall Street Journal Торолд Баркер поинтересовался у Юнкера, считает ли тот возможной отмену европейских санкций против России, как, по мнению главы Еврокомиссии, эти санкции повлияли на поведение РФ на международной арене, в том числе и в контексте исполнения минских соглашений.

«Я эти вопросы буду обсуждать с Владимиром Путиным. Сейчас, насколько я понимаю, его нет в зале. Так что эти вопросы я буду обсуждать после обеда», — пояснил Юнкер.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экс-президента Франции Николя Саркози, которое он высказал на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, самый сильный должен первым пойти навстречу в отмене санкций, и это именно Россия.