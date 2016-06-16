Мурманск, 16 июня, 2016, 13:53 — ИА Регнум.



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Апатитским городским судом оглашены приговоры в отношении жителей Кировска, которые прошлым летом совершили зверское убийство таксиста в Мурманской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре. Уголовное дело в отношении двух злоумышленников было рассмотрено судом в порядке особого производства.

«В ходе предварительного расследования с обвиняемыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого они дали признательные показания, — объяснили в прокуратуре. — По результатам судебного рассмотрения обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений, Виктору Богачеву назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Дмитрию Кулиеву — 13 лет лишения свободы, в том числе с учётом совершенного последним угона принадлежавшего потерпевшему автомобиля».

Кроме того, как отметили в прокуратуре, судом в полном объёме удовлетворены заявленные потерпевшей гражданские иски о взыскании с каждого из подсудимых компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Отметим, ранее приговором Мурманского областного суда организатор преступления — третий преступник осуждён к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мотивом совершения убийства водителя такси в Мурманской области стала жажда наживы — подозреваемые были уверены, что у него при себе крупная сумма. Все злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно статистике, подавляющее большинство тяжких и особо тяжких преступлений в Мурманской области совершено во время либо после распития спиртных напитков — таковы данные УМВД по Мурманской области. Большее количество подозреваемых в совершении преступлений мужчины в возрасте от 35 до 50 лет — 68%.