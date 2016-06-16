Москва, 16 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Решение ФРС США в среднесрочной перспективе благотворно повлияет на американский рынок и цены на нефть, что, в свою очередь, поддержит рубль и российскую экономику. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 июня аналитик компании АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, чтобы оставить величину ключевой ставки на прежнем уровне — 0,25−0,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«В ближайшие дни мы можем увидеть снижение курса доллара до 63 рублей за доллар. ФРС осторожничает и вполне обоснованно: ухудшение прогноза роста ВВП до 2% и инфляции, темпы роста которой в годовом исчислении выросли до 1,4%, лишь упрочили веру в то, что к политике изменения ставки регулятор вернется не сразу», — сказал эксперт. Он напомнил, что ранее вышли статистические данные по рынку труда, которые продемонстрировали существенное замедление темпов создания новых рабочих мест, а это «едва ли не важнейший ориентир, говорящий о восстановлении экономики».

При этом излишняя осторожность также может навредить: кризис 2008 года на примере рынка недвижимости показал, к чему может приводить излишняя осторожность, напоминает Яковенко. «Как бы ни лоббировали политику «дешевых денег», руководству ФРС нужно набраться мужества и продолжать цикл повышения ставок. Российская экономика, несмотря на мрачные прогнозы г-на Кудрина, похоже, обретает новые силы — слабый рубль и относительно дорогая нефть способствуют росту прибыли экспортеров, а их вклад в пополнение федерального бюджета по-прежнему остается решающим», — отметил Яковенко.

Ранее ФРС США решила по итогам заседания 14−15 июня оставить ключевую ставку на прежнем уровне 0,25−0,5%. Также ФРС ухудшила свой прогноз по росту американской экономики на 2016 год. Показатель инфляции на текущий год увеличен с 1,2 до 1,4%, а прогноз уровня безработицы оставлен на прежнем уровне — 4,7%.