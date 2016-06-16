Москва, 16 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Городские власти утвердили проект реорганизации территории Западного речного порта. На территории промзоны, расположенной между набережной Москвы-реки, Большой Филевской улицей и проектируемым проездом № 2123, появятся офисный центр, парк и жилой комплекс, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Simm Западный речной порт

На территории площадью около 14 га предусмотрено строительство многоэтажного жилого комплекса со встроено-пристроенными помещениями, а также детского сада на 150 мест, административно-офисного центра с подземным гаражом и стоянкой общей площадью 59,7 тысяч кв. м и гаражей других типов общей вместимостью 3502 машиноместа.

Утвержден проект озеленение промзоны. Вдоль набережной — от Шелепихинского до Белорусского моста — появится природный комплекс площадью 1,33 га.

Кроме того, планом предусмотрено строительство правобережной магистрали районного значения на 4 полосы движения (с проколом под Смоленским направлением МЖД и подключением к улице 1812 года), строительство Северного дублера Кутузовского проспекта с выходом на Третье транспортное кольцо, а также строительство проезда местного значения на 4 полосы движения на участке от Большой Филевской улицы.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что проект реализуют в два этапа. Сдача объекта запланирована на 2020 год. «На сегодняшний день уже оформлен ГПЗУ по адресу: улица Заречная, владение 2/1 на размещение многоэтажной жилой застройки общей площадью 384,1 тысяч кв. м с сопутствующей социальной инфраструктурой», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реновацию промзон столицы городские власти ранее назвали одним из немногих вариантов возможного развития «старой» Москвы. Сейчас благоустройства ждут несколько десятков данных территорий.

Тем не менее, как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, у столичных властей нет планов по полному выводу промышленных предприятий за черту города.