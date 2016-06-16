Москва, 16 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Белоруссией складываются непросто, потому что политика белорусского лидера Александр Лукашенко в настоящее время напоминает работу хорошего председателя колхоза, который пытается что-либо оттяпать у центра. Заявил об этом сегодня, 16 июня, директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Юдель Пэн. Еврей-колхозник. 1925

«К сожалению, у нас отношения в сфере энергетики складываются очень непросто. У нас давняя история споров вокруг поставок, пошлин и так далее. Известно, что мы сейчас являемся частью единого торгового пространства. Там возникает коллизия: нефть идет в Белоруссию на переработку, из Белоруссии идут нефтепродукты. Белоруссия считает: «Пусть к нам нефть идет без пошлин, а нефтепродукты пусть идут с пошлинами, но пусть идут в белорусский бюджет!». Вокруг этого возникают коллизии, которые не решаются годами», — таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что в третьем квартале 2016 года Россия собирается сократить поставки «черного золота» в Белоруссию в 1,5 раза.

Симонов отметил, что в непростой российско-белорусской ситуации вокруг энергетики РФ пытается и находит решения. Однако, Белоруссия, в свою очередь, начинает жульничать. В качестве примера аналитик привел случай, когда белорусская сторона под видом одного товара вывозила нефтепродукты. Кроме того, периодически у Александра Лукашенко тоже возникают идеи о том, чтобы брать другую нефть. Например, через Украину — венесуэльскую нефть.

«Я лично рассматриваю это как традиционный, к сожалению, элемент торга между странами. Мы вроде бы партнеры, вроде бы даже союзное государство. Но государство у нас какое-то очень странное. Потому что отношения не складываются, Лукашенко, как такой хороший председатель колхоза, все время пытается у центрального руководства как-нибудь спереть. В этой колхозной психологии он все время действует», — заявил Константин Симонов.

Он также напомнил историю с поставками российского газа в Белоруссию. Когда, вопреки условиям контракта с «Газпромом», Минск пытался настоять на том, что цены должны быть пересмотрены. Потому как в Белоруссии внезапно посчитали, что цену, за которую покупают «голубое топливо», несправедливы. Эксперт описал эту ситуацию подобным образом:

— Знаете, мы считаем, что теперь нужно по-другому считать цены.

— А почему по-другому, у нас же контракт?

— Контракт контрактом. Мы тут посчитали. Давайте другую формулу применим.

— Почему? У нас же в контракте прописано…

— Нет-нет. Вот нам так выгодно.

Они посчитали, говорит директор ФНЭБ, еще и неправильно посчитали, приписав себе пару долларов. В свою очередь, российская сторона пересчитывала по плану Минска, однако итоговый результат «все равно не бился». Это, по словам Симонова, к сожалению, традиционная история: везде пытаться по две копейки оттяпать. По поводу намерения РФ сократить поставки нефти в Белоруссию аналитик заявил:

«Тут посмотрим. На самом деле, я думаю, это решение не окончательное. Это просто наша позиция, которую мы заявили».

По словам руководителя Фонда национальной энергобезопасности, в ближайшее время нам предстоят в известной традиции российско-белорусских отношений еще много различных веселых обсуждений и историй. Что касается реакции Минска на информацию об уменьшении поставок российской нефти, то собеседник агентства предположил, что Белоруссия будет в очередной раз заявлять о других источниках импорта. Хотя в реальности, кроме «черного золота» из России, у страны нет других путей.

«Отреагирует очередными заявлениями: «Ой, да нам русская нефть не нужна. Мы ее везде возьмем. Мы в Венесуэле закупим эту нефть». Думаю, что примерно демагогия будет такой же. Но в реальности, при нынешней ценовой конъюнктуре — у Белоруссии вариантов нет, конечно», — подытожил эксперт.

Напомним, что сегодня, 16 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в нефтяной отрасли сообщил, что Москва планирует сократить в 1,5 раза в третьем квартале текущего года поставки нефти в Белоруссию. Как сообщил изданию один из собеседников, сокращенный график поставок нефти уже подписан. Эту информацию в Минэнерго пока не комментируют.

Возможность уменьшения поставок прописана в соглашениях между РФ и Белоруссией. Согласно документу, если Минск поставляет бензина более чем на 10% меньше, чем предусмотрено графиком, то Россия имеет право снизить в ответ поставки нефти. Так, в этом году белорусская сторона должна направить в РФ до 1 млн тонн бензина, то есть 250 тыс. тонн топлива в каждом квартале, однако в Россию в текущем году топливо из Белоруссии еще не поступало.