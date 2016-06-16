Севастополь, 16 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Правительство Севастополя своим постановлением выделило восемь миллионов рублей на проведение окружного молодежного патриотического форума Крымского федерального округа «Родная гавань», который пройдет в Крыму 26 августа по 1 сентября. Документ принят 16 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com rodgavan Молодая гавань

Форум пройдет во исполнении поручения президента РФ о проведении в федеральных округах ежегодных молодежных форумов под патронажем полномочных представителей и президента РФ.

«Для участия в форуме планируется привлечь 200 представителей севастопольской молодежи, общее число участников — порядка тысячи человек. Форум финансируется из федерального источника в размере 22,5 млн рублей, Республика Крым — 12,5 млн рублей и бюджет города Севастополя — 8,35 млн рублей», — сказал глава управления по делам молодежи и спорта Руслан Сладченко.

Средства из бюджета Севастополя выделены в дополнение финансирования госпрограммы «Молодежь Севастополя на 2015−2020 годы».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года под Севастополем прошел Всероссийский молодежный форум «Таврида».