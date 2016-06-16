Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Решение о присвоении мосту через Дудергофский канал (Красносельский район Санкт-Петербурга) имени экс-президента Чечни Ахмата Кадырова будет обжаловано в суде. С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, передают «Вести».

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Глава комиссии по образованию, культуре и науке петербургского парламента Резник пояснил, что заявление также будет подано в городскую прокуратуру. Основание для таких действий в том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении имени мосту до того, как была завершена антикоррупционная экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 июня, Полтавченко подписал распоряжение: новый мост через Дудергофский канал получил имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Решение принималось с учётом того, что Ахмат Кадыров является Героем России (посмертно), при этом Санкт-Петербург — неотъемлемая часть единой России.

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