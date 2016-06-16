Сирт, Ливия, 16 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум.



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Официальный представитель одной из больниц Ливии Абдель Азиз Эсса заявил 16 июня, что в результате теракта, совершенного смертником ИГИЛ (запрещено в РФ) в полицейском участие поблизости от удерживаемого боевиками террористической группировки города Сирт, который пытаются освободить проправительственные вооруженные формирования, сообщает Associated Press.

По его словам, теракт произошел в городе Абу-Грейн, который находится на дороге, связывающей прибрежные города Ливии с югом страны.

Напомним, операция по освобождению города Сирт — последнего оплота террористической группировки ИГИЛ (запрещено в РФ) в Ливии — началась в мае. В ней принимают участие по большей части военизированные формирования из западного города страны Мисраты, которые сотрудничают с поддерживаемым ООН правительством страны, находящимся в данный момент в столице в Сирии.

Вооруженные формирования Ливии сталкиваются с ожесточенным сопротивлением со стороны боевиков, которые прибегают к установке фугасов и направляют своих смертников.