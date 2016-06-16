Ярославль, 16 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум.

В Ярославле в ближайшие 3 года заменят 14 тысяч устаревших светильников, т. е. половину от их общего числа. Об этом объявлено на заседании городской комиссии по стабилизации экономики Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прорабатывается энерго-сервисный контракт на замену электросветильников за 8 лет, замена будет проходить в 3 этапа. Сегодня город платит за содержание уличного-освещения. Деньги возникнут с экономии от замены оборудование на энергоэффективное. Приходит инвестор в лице «МРСК-Центра», они за свои деньги поменяют светильники на энергоэффективные. И эти деньги, по плану, они отбивают за 8 лет за счет экономии. Замене подлежат ртутные лампы, они давно устарели, износ составляет 100%», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления инженерного обеспечения ДГХ мэрии Ярославля Сергей Петров.

Всего в городе 28 тысяч уличных фонарей. Ожидается, что в ходе работ будет и дальше исследоваться расход ламп, специалисты проведут ночные замеры.

Ежегодно город тратит на уличное освещение и его обслуживание 240 млн рублей. Всего на реализацию планов потребуется около 400 млн рублей, — такие цифры были озвучены на комиссии по стабилизации экономики Ярославля.