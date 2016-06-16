Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. К 2025 году в России может быть налажено производство беспилотных грузовиков, заявил генеральный директор компании «КамАЗ» Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме.

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По его словам, руководство компании верит в эту перспективную идею и даже есть планы запустить такой автомобиль в тестовом режиме уже в 2018 году.

Сергей Когогин отметил, что работа в этом направлении идет успешно и непреодолимых технологических проблем нет.

Кроме того, необходимо разработать нормативную базу для внедрения такого вида транспорта в России, которая будет для компании основным рынком сбыта.