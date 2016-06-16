Вильнюс, 16 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 16 июня, встретилась с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Эльжбетой Беньковской и обсудила с ней строительство БелАЭС в Островецком районе Белоруссии, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента Литвы.

Сальватор Роза. Аллегория лжи. 2-я пол. XIX в

На встрече также обговаривались «ответы стран-членов Евросоюза на гибридные угрозы». Одной из таких угроз европейской безопасности названы нарушения ядерной безопасности по соседству с ЕС.

По словам главы Литвы, «не соответствующая международным стандартам безопасности Белорусская АЭС представляет огромную угрозу не только для Литвы, но и для всей Европы». «Поэтому очень важно, чтобы Еврокомиссия услышала обеспокоенность Литвы, а обеспечение ядерной безопасности стало целью всей Европы», — сказала она.

По её словам, Белоруссия «до сих пор не предоставила информацию о применяющихся к атомной станции требованиях безопасности, оценке воздействия на окружающую среду и проведении стресс-тестов, не разрешает приехать экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)». «Единая и принципиальная позиция Европы необходима для того, чтобы Белоруссия развеяла сомнения относительно безопасности строящейся АЭС», — сказала Грибаускайте.

На встрече также обсуждалось, как повысить устойчивость стран-членов ЕС к информационным и кибернетическим атакам, предотвратить распространение радикализма и разжигание розни, поощрять сотрудничество ЕС и НАТО в деле отражения гибридных угроз. По инициативе Литвы, подчеркивают в канцелярии Грибаускайте, выработан и реализуется «план действий по стратегической коммуникации ЕС, призванный помочь в борьбе с распространением дезинформации, разоблачении лжи, укреплении альтернативных источников информации». Литва также поддерживает планы ЕС по созданию центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами.

Президент также обсудила с еврокомиссаром укрепление рынка услуг и цифрового рынка ЕС, а также рекомендации Еврокомиссии Литве в социально-экономической сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительную площадку БелАЭС регулярно посещают не только эксперты МАГАТЭ, но и в апреле 2016 года её посетил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, который назвал станцию одним из наиболее успешных проектов.

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