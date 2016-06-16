Ярославль, 16 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Ярославской области вырастет на 2,86 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Рост расходов и, как следствие, дефицита, предполагает внесенный губернатором Сергеем Ястребовым проект закона «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Общий объем доходов увеличивается на 1,46 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Общий объем расходов увеличивается на 4,32 млрд рублей.

Почти миллиард рублей планируется потратить на капитальный ремонт и строительство региональных дорог. Так на капремонт направят дополнительно 672,6 млн, а на строительство 258,7 млн. Наиболее заметный прирост крупных трат будет связан с экологическим восстановлением озера Неро (+488,6 млн), компенсацией выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (+324,0 млн), закупкой лекарств и медицинского оборудования (+268,6 млн).

Также увеличатся расходы на модернизацию молочных ферм, региональные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, инфраструктуру туристского кластера «Ярославское взморье», строительство детских садов, строительство и реконструкцию муниципальных дорог и ряд других статей.