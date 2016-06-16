Ставрополь, 16 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум.



sakhalife.ru Головной убор полицейского

В Ставропольском крае осужден полицейский, сбивший на автомобиле школьника и оставивший его на дороге в беспомощном состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

В Нефтекумске бывший полицейский отдельной роты ППС Дмитрий Криворот признан виновным в нарушении правил дорожного движения и оставлении несовершеннолетнего в опасности.

22 декабря 2015 года Криворот на автомобиле сбил 14-летнего школьника, причинив ему тяжелые ранения. Вместо оказания помощи ребенку, полицейский скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для его жизни и здоровья состоянии.

Приговором суда Кривороту назначено ограничение свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком на 2 года, и штрафом в размере 20 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили ИА REGNUM, что по результатам служебной проверки Криворот уволен из органов внутренних дел. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.