Владимир, 16 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Более 500 детей из Сирии, Донецка и Луганска, а также регионов России посетят патриотический лагерь «Боевой братство» во Владимирской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, лагерь будет работать на базе Ковровского окружного учебного центра Западного военного округа до 25 июня.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Дети — хозяева лагеря!

«За 10 дней ребята в возрасте 14−18 лет познакомятся с жизнью воинской части, пройдут строевую, физическую и огневую подготовку, примут участие в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, как сообщает ТАСС, из Сирии и Донецка будет по 20 детей, из Луганска приедут 10 подростков. Все они — дети погибших сотрудников силовых структур. Остальные подростки приедут из Центрального и Приволжского федеральных округов России.