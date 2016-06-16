Москва, 16 июня, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из бесхозных строений на бывшей территории завода «ЗиЛ», сообщает 16 июня ГУ МЧС России по г. Москве.

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Информация о пожаре в одном из зданий на Варшавском шоссе столицы поступила в МЧС 16 июня в 10:03. Пожарные расчеты прибыли на место, где горела битумная кровля двухэтажного полуразрушенного здания, стоящего отдельно от остальных. Загорание ликвидировано в 10:35, информация о пострадавших отсутствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, территория бывшего завода имени Лихачева площадью в 470 га будет реорганизована. Согласно проекту, в будущем здесь появится спортивный кластер, жилой район, тематический парк «Нагатинская пойма» и технопарк. Предполагается, что реорганизация промзоны «ЗиЛ» продлится около 10 лет, после чего этот район столицы станет одним из самых благоустроенных.

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