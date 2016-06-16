Улан-Удэ, 16 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Стали известны имена двух кандидатов на пост руководителя администрации Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, ими стали Александр Аюшеев и Александр Халбаев.

Аркадий Зарубин Улан-Удэ. Центр города

Кандидатуры были определены решением комиссии по проведению конкурса на замещение данной должности по итогам голосования. За Аюшеева проголосовали единогласно. Александр Халбаев получил пять голосов «за», один — «против», четыре человека воздержались.

Всего в повестке заседания, состоявшегося 16 июня, рассматривались два вопроса — непосредственно собеседование с кандидатами, в том числе представление программы развития города на три года, и подведение итогов конкурса.

Напомним, ранее об участии в конкурсе заявили четыре претендента — Александр Аюшеев, Игорь Франк, Александр Халбаев и Юрий Базаржапов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, полномочия руководителя администрации города Улан-Удэ Зандры Сангадиева были прекращены в феврале текущего года в связи с тем, что он был назначен министром экономики республики. Сангадиев приступил к своим новым обязанностям с 1 марта.

В настоящее время и. о. руководителя городской администрации является Олег Екимовский. От борьбы за пост сити-менеждера он отказался.

Добавим, Александр Аюшеев в настоящее время является заместителем руководителя администрации Улан-Удэ — председателем комитета по финансам, Александр Халбаев — заместителем начальника управления транспорта и связи администрации Улан-Удэ.