Тула, 16 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Опыт экономического развития Тульской области представил исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин в ходе панельной сессии «Регионы России: узкая специализация или комплексное развитие?» в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума 16 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин представил потенциал Тульской области на панельной сессии экономического форума в Петербурге

Основной темой дискуссионной площадки стал передовой опыт по достижению целей успешного экономического развития российских регионов. Модератор площадки, управляющий партнер международной компании EY в России Александр Ивлев отметил, что в 2015 году Тульская область продемонстрировала один из самых высоких показателей роста индекса промышленного производства — 9,4%, и это несмотря на падение этого показателя в целом по стране на 3,4%.

Отвечая на вопрос модератора о конкурентных преимуществах региона, врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин рассказал об опыте в реализации задач социально-экономического развития области.

Глава региона отметил, что сегодня основной целью является диверсификация экономики. По его словам, пять лет 85% всего промышленного сектора региона приходилось на пять основных отраслей экономики региона, в 2016 году этот показатель снизился до 80%.

«Сегодня оборонку мы рассматриваем как локомотив, который тянет за собой другие отрасли. Мы встраиваем предприятия, находящиеся в сложном положении, в производственную цепочку к флагманам», — отметил Алексей Дюмин.

В качестве примера врио губернатора привел компанию «Промет», работающую на территории Узловского района. Гражданское предприятие производит сейфы, металлическую мебель. Область помогла руководству предприятия найти контакт с министерством обороны, и сейчас на «Промете» открывается военное представительство. Завод становится постоянным поставщиком Минобороны. Другой пример — Ревякинский металлопрокатный завод: предприятие является банкротом, но регион поддерживает его заказами. Сейчас у завода есть гарантированные объемы производства арматуры, обеспечивающие жилищное строительство.

Отдельно глава региона остановился на развитии малого предпринимательства, чему в регионе уделяется особое внимание. Сегодня малый бизнес обеспечивает 43% госзакупок региона, что составляет более 5,5 миллиарда рублей. Однако Тульская область в этом плане, скорее исключение из правил — большинство регионов, по утверждению Алексея Дюмина, не дотягивают и до 20%.

Кроме того, для новых предпринимателей, которые впервые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели на упрощенной или патентной системе, в области действует нулевая налоговая ставка. «У нас расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения», — сказал врио губернатора Тульской области.

В Туле уже работает один бизнес-инкубатор, ведутся работы по созданию второго. «Наша цель — довести долю малого бизнеса в валовом региональном продукте до 40%. Так что оборонка для нас, конечно, локомотив, но так будет не всегда», — заявил Алексей Дюмин.

По его словам уже сейчас выстраивается система, когда возможен трансферт технологий из оборонной промышленности в гражданскую, и наоборот. Область сохраняет положительное торговое сальдо — более двух миллиардов долларов США. Экспорт региона превышает импорт почти в три раза. Совместно с Российским экспортным центром формируются новые программы поддержки экспортёров.

«Мы удерживаем положительный тренд в привлечении инвестиций. За 2015 год привлекли больше 100 миллиардов рублей. Сейчас реализуем порядка 50 проектов на общую сумму более 150 миллиардов рублей», — констатировал Алексей Дюмин.

В ходе дискуссии Андрей Никитин, глава Агентства стратегических инициатив, с которым у Тульской области сложились партнерские отношения, отметил положительный опыт региона в сфере социально-экономического развития. В частности, он подчеркнул, что стратегические направления развития были сформулированы в Программе социально-экономического развития региона и вынесены на общественное обсуждение.

Глава тульского региона пригласил все заинтересованные в сотрудничестве с областью компании приехать в Тульскую область, а также пригласил потенциальных инвесторов к сотрудничеству.