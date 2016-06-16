Киев, 16 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины Надежда Савченко, которую недавно помиловал президент РФ Владимир Путин, заснула на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Видеозапись в четверг, 16 июня, была опубликована на YouTube.

Цитата из к/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». Реж. Андре Юнебель. 1967. Франция — Италия Сладких снов!

На видео видно, как украинская военнослужащая сидит с закрытыми глазами, подперев голову руками, и на короткий момент засыпает.

После этого сидевший рядом депутат решил вернуть Савченко к работе и налил ей стакан воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта 2016 года в Ростове-на-Дону.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.

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