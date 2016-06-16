Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Центральная и Восточная часть Евросоюза должны иметь свободный доступ к энергоресурсам. Об этом заявил 16 июня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru Газопровод

Юнкер признал, что сегодня Евросоюз преодолевает целый ряд кризисов, которые стали серьёзным испытанием для европейских институтов.

«Крупнейший кризис беженцев потребовал от нас соответствующей реакции, и после мирового финансового кризиса наша экономика все ещё восстанавливается и укрепляет свою валюту», — сказал он.

В частности, в первом квартале 2016 года еврозона стала одной из самых быстрорастущих зон во всем мире, сократилась безработица, увеличиваются потоки инвестиций и госфинансирования, подчеркнул Юнкер.

«Мы создаём крупнейший единый рынок, пытаемся обеспечить доступную безопасную энергию для жителей. Необходимо убедиться в том, что все страны Центральной и Восточной Европы имели бы доступ к энергоресурсам. Поэтому мы выступаем за трубопроводы, которые объединяют, а не разъединяют», — заявил глава Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая 16 июня на ПМЭФ, заявил, что газопровод «Северный поток-2» является более экономически эффективным и экологически безопасным маршрутом для доставки российского газа в Европу, чем действующий транзитный коридор через Украину.

Миллер также сказал, что сохранение газового транзита через территорию Украины обойдется «Газпрому» в 25−43 млрд долларов, и в случае продления транзитного договора с Украиной «необходимо иметь ответ на вопрос, кто и как «Газпрому» компенсирует эти дополнительные эксплуатационные затраты».