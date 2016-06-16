Кировград, Свердловская область, 16 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Свердловской области для рассмотрения по существу в суд передано уголовное дело, возбуждённое в отношении жителей Кировграда Вадима Шарапова и Евгения Томилова. Их обвиняют в создании вредоносных компьютерных программ, с помощью которых они осуществляли хищения денежных средств со счетов кредитных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Focus.ua Хакер

По версии следствия в период с ноября 2014 года по март 2015 года Вадим Шарапов разработал вирусную программу, с помощью которой получил доступ к счетам расположенных в Татарии, Туве и Хакасии банков. Деньги переводились на банковскую карту которую обналичивал Евгений Томилов в Екатеринбурге и Кировграде. Всего за указанное время злоумышленникам удалось обналичить свыше 2,6 млн рублей.

Как сообщил начальник управления информации Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых, группировка была обезврежена в мае 2015 года сотрудниками Управления «К» МВД России, отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области совместно с отделом «К» МВД России по Республике Хакасия. В марте 2015 года в одном из коммерческих банков Хакасии были зафиксированы хищения денежных средств с банковских карт клиентов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители Екатеринбурга и Кировграда. У них изъяли 200 сим-карт, использовавшиеся в хищении денежных средств, 100 банковских карт, носители информации, денежные средства в сумме более 600 тыс. рублей, и т.д.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июня текущего года на Среднем Урале было задержано девять хакеров. Они являлись участниками преступной группы осуществлявшей деятельность в 15 регионах Российской Федерации. В ходе совместных мероприятий сотрудников ФСБ и МВД в регионах России всего было задержано 50 человек, из них 18 участников группы было отправлено в следственные изоляторы города Москвы, а трое отпущены под подписку о невыезде. За время преступной деятельности злоумышленникам при помощи вирусных программ удалось похитить со счетов российских банков более 1,7 млрд рублей.

Все девять фигурантов дела задержанных в Свердловской области были доставлены самолётами в Москву, причём троим предъявлено обвинение в организации преступной группы.