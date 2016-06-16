Гавана, 16 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум.



U.S. National Archives and Records Administration Эрнест Хемингуэй на Кубе. 1946

В рамках курса на нормализацию отношения с Кубой американский фонд имени Эрнеста Хемингуэя направил оборудования и материалов на сотни тысяч долларов в островное государство для создания центра хранения наследия Эрнеста Хемингуэя, в которое входит широкий спектр вещей — от книг и писем до удочек и голов африканских животных, сообщает The Guardian.

Известный как Finca Vigia, дом в Гаване, в котором жил знаменитый романист, стал одной из достопримечательностей кубинской столицы. Он, тем не менее, нуждается в ремонте в результате полувекового эмбарго.

«Сохранение наследия Хемингуэя придает отношениям между США и Кубы особый характер», — отметила глава музея писателя Ада Роза Альфонсо.

По словам Мари-Джо Адамс, главы бостонского Фонда Finca Vigia, который собрал почти $900 тыс. на проект, доставленные материалы пойдут на осуществление первой стадии постройки центра хранения вещей автора «По ком звонит колол».

После смерти Хемингуэй оставил более 5 тыс. фотографий, 10 тыс. писем и сотни, если не тысячи заметом на полях почти 9 тыс. книг. На данный момент они хранятся в непригодных условиях, но, как отмечает Адамс, будут перенесены в новое место хранение, как только оно будет построено.