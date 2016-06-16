Челябинск, 16 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Новость об установке мемориальной доски Маннергейму в Санкт-Петербурге вызвала возмущение председателей областного и городского советов ветеранов в Челябинске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карл Густав Маннергейм встречает Адольфа Гитлера. 1942

Установка мемориальной доски на здании Военного инженерно-технического университета (ВИТУ) на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге стала неожиданностью для руководителей самых крупных ветеранских организаций региона.

«Я категорически против и готов поддержать петицию, если таковая мне поступит, о неприемлемости установки этому деятелю мемориальной доски», — заявил председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолий Сурков.

В городской ветеранской организации считают факт размещения памятной доски Маннергейму в России вопиющим и не понимают, как такое может происходить в России. «Это оскорбление ветеранов. Я прекрасно знаю, кто-такой Маннергейм, его историю, его «вклад» в блокаду Ленинграда. Возмутительно, что пособнику фашистов устанавливают памятник в городе-герое, который больше всех пострадал от немецко-фашистских захватчиков. Это плевок в ленинградцев, это плевок в ветеранов, это плевок в меня. Я, как сын командира полка, который в годы войны ушел на фронт вместе со своим полком, где почти все полегли в боях, от имени погибших товарищей моего отца и от себя глубоко возмущен. Это недопустимо. Тот кто это инициировал — ненормальный человек, — заявил председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинска Владимир Груздев.

Представитель общественной группы «Архистраж» Юрий Латышев выразился более сдержано. «Я бы воздержался от установки. Финны еще могут посчитать, что Маннергейму нужно устанавливать памятные знаки, но наши люди не могут это воспринять. Глуповатая идея. Этак и Власову можно установить памятник», — высказался челябинский краевед.

А представитель поискового отряда «Редут-Доброхот», бывший член челябинского представительства Российского военно-исторического общества (РВИО) Павел Стромов недоумевает, как такое возможно. «Отношение к установке резко отрицательное. Я как чувствовал и 7 июня, получается, за несколько дней до события, вышел из РВИО. Не понимаю, как можно устанавливать памятный знак воевавшему на стороне фашистов. Неважно, что он был офицером в армии Российской империи в Первую мировую войну. Сотрудничая с фашистами, он все предыдущие свои заслуги перед Россией перечеркнул. Не понимаю, почему это не очевидно?! Все это копание в его биографии ни к чему. Не должно быть двойных стандартов», — пояснил свою позицию Павел Стромов.

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Напомним, сегодня 16 июня, в Санкт-Петербурге должно состояться открытие мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму — союзнику Гитлера во Второй мировой войне, главнокомандующему финскими войсками, воевавшими против СССР. Инициатором установки считается Владимир Мединский, министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества. На открытии памятного знака планирует быть руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов.