Тбилиси, 16 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. После того, как в конце 2008 года тогдашнее правительство Грузии приняло решение о ликвидации военно-морского флота, морские границы страны оказались незащищенными, пишет грузинское издание «Резонанси», которое со ссылкой на экспертов поясняет, что для обеспечения защиты морских границ нужно немногое.

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«Возможности для закупки крейсеров или корветов у страны по определенным причинам нет, но есть и другой выход. По словам обозревателя по вопросам безопасности Георгия Гутидзе, можно закупить и мобильные ракетные комплексы сухопутного базирования», — пишет автор.

По информации эксперта, это вооружение стоит недешево, но купить его намного легче, чем катера или корветы, а производят такие комплексы Китай, Норвегия, США, Южная Африка, Израиль, Франция и другие страны.

«Это с большой вероятностью предотвратит сценарий августа 2008 года, так как уничтоженный подобным орудием хотя бы один десантный корабль равняется сотням погибших солдат противника, соответственно, противник хорошо подумает, прежде чем планировать десантную операцию», — отметил в беседе с изданием Гутидзе.

По его же словам, 3−5 мобильных ракетных комплексов и столько же плавсредств дадут Грузии возможность сказать свое слово в Черноморском регионе.