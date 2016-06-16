Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Министерство финансов России намерено сократить расходование резервного фонда. Необходимые средства будут заимствоваться на внутреннем рынке с постепенным увеличением. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2016) сегодня, 16 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Силуанов пояснил, что заимствования на внутреннем рынке будут наращиваться постепенно. Этого невозможно избежать, даже сокращая дефицит бюджета.

«Будем в последующую трёхлетку сокращать траты Резервного фонда, оставляя подушку безопасности и постепенно выходя с большими объёмами заимствований на внутренний рынок», — сказал российский министр.

Силуанов также отметил, что проводить внешние заимствования в данное время не требуется. «Бюджетные траты мы делаем в рублях и свободно обойдемся без внешних привлечений», — сказал он.