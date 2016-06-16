Москва, 16 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Туристический полет на низкую околоземную орбиту будет стоить свыше $30−40 млн, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в интервью телеканалу CNBC.

(сс) GuillaumePreat Земля. Космос

Глава госкорпорации отметил, что развитие космического туризма не является приоритетной задачей, однако «Роскосмос» поддерживает инициативу частных инвесторов.

В марте 2016 года стало известно о допуске частной космической компании «КосмоКурс» к разработке проекта многоразовой системы для туристических полетов в космос.

Комплекс, разрабатываемый «КосмоКурсом», состоит из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата для экскурсий на высоту 200 км. Полет группы из шести человек будет продолжаться 15 минут, пять из которых туристы проведут в невесомости. Управлять капсулой будет один пилот. Первую экскурсию на орбиту «КосмоКурс» собирается организовать в 2020 году. Цена одного билета составит $200−250 тысяч.

Напомним, на сегодняшний день на орбите побывали семь космических туристов, причем один из них дважды. Все туристы совершали орбитальные полеты на российских космических кораблях «Союз».