Душанбе, 16 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел переговоры с главой Центрального командования Вооруженных сил США генералом Джозефом Вотелем, прибывшим в Душанбе с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ds02006 Военнослужащий Таджикистана

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества Таджикистана и Соединенных Штатов Америки в сферах обороны, региональной и международной безопасности. «Таджикская сторона считает свое сотрудничество с США в сфере безопасности важным фактором сохранения и укрепления мира и стабильности в регионе, особенно в Исламской Республике Афганистан, и отмечает, что данный вопрос занимает особое место в рамках двустороннего сотрудничества наших стран», — подчеркнул таджикский президент.

Также Эмомали Рахмон и Джозеф Вотель обменялись мнениями по теме укрепления сотрудничества в рамках Программы международной финансовой помощи США, совместному взаимодействию в строительстве и оснащении современной пограничной инфраструктуры Таджикистана, подготовке квалифицированных военных кадров для Вооруженных сил, увеличению потенциала и численности антитеррористических подразделений.

Напомним, что ранее заместитель помощника Госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии Даниэл Розенблюм, выступая перед членами Комитета по международным связям американского Конгресса, призвал правительство увеличить объемы оказываемой странам Среднеазиатского региона помощи, в том числе и в военной сфере — дабы «воспрепятствовать появлению возможности превращения региона в террористические лагеря врагов».