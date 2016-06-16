Вильнюс, 16 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Возможно, британцы проголосуют за выход их страны из ЕС, но это будет плохим сигналом и для Европы, и для Литвы, и для мира, считает подписант акта о независимости, бывший посол Литвы в Соединенном Королевстве Юстас Палецкис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 июня.

pixabay.com Британия превыше всего

«Мир сейчас идет по пути все большей нестабильности. В Великобритании, во многих государствах Европы, в Литве люди не понимают, что ЕС — это мирный проект. Если начнется распад ЕС, а может начаться, если результат референдума будет именно таким, это будет сигналом, что мир все больше приближается к катастрофе», — сказал Палецкис в эфире радиостанции Žinių radijas.

По его мнению, британцы могут высказаться за выход из ЕС из-за своего менталитета и взгляда на себя. «Подумайте, почему британцы так ведут себя. В первую очередь, они совершенно не чувствуют себя европейцами. Там царит свой менталитет. Они считают себя выше Европы. Когда я работал послом, довелось испытать, что они чувствуют свое превосходство над другими. Они якобы принесли цивилизацию во многие народы Африки, Азии, США, Канаду, Австралию, Индию и другие», — сказал Палецкис.