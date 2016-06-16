ГД может ужесточить наказание за ложный вызов специализированных служб
Москва, 16 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий штрафы за ложный вызов специализированных служб, внесла в Госдуму Мособлдума, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
Так, парламентарии предлагают за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб установить штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей или обязательные работы на срок до ста часов.
За повторный ложный вызов предлагается установить повышенную ответственность в виде штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. или обязательных работ на срок до двухсот часов.
Сейчас за это нарушение максимальный штраф составляет 1,5 тыс. рублей.
В режиме опытной эксплуатации система-112 в Московской области функционирует с 1 июня 2015 года. За время работы принято свыше 6 млн звонков. С 25 ноября по 28 ноября 2015 года проводилась государственная приемка системы-112, отмечают авторы инициативы.