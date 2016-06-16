Москва, 16 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий штрафы за ложный вызов специализированных служб, внесла в Госдуму Мособлдума, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Аварийная служба

Так, парламентарии предлагают за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб установить штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей или обязательные работы на срок до ста часов.

За повторный ложный вызов предлагается установить повышенную ответственность в виде штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. или обязательных работ на срок до двухсот часов.

Сейчас за это нарушение максимальный штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

В режиме опытной эксплуатации система-112 в Московской области функционирует с 1 июня 2015 года. За время работы принято свыше 6 млн звонков. С 25 ноября по 28 ноября 2015 года проводилась государственная приемка системы-112, отмечают авторы инициативы.