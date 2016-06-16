Москва, 16 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Московский кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» приступит к показам фильмов для людей с расстройствами аутистического спектра, первым из которых станет лента «В поисках Дори» от Disney/Pixar, сообщает пресс-служба 38-го Московского международного кинофестиваля.

Unsplash За просмотром кино

Программу показов для людей с РАС составят ленты из текущего репертуара кинотеатра, однако они будут заранее отобраны и адаптированы специалистами. Проходить показы будут в кинозале №5.

Звук там будет приглушенным, а свет — не полностью погашенным, на протяжении всего сеанса дверь в кинозал не будет закрываться. Возле зала оборудуют зону сенсорной разгрузки, здесь зрители смогут отдохнуть, сидя на мягких матах и креслах-мешках.

Сотрудники кинотеатра в рамках специального тренинга получат навыки взаимодействия с людьми, страдающими аутизмом.