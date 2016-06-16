Чебоксары, 16 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Для проведения сельскохозяйственной переписи Чувашстат получил 48 млн рублей, из них более 92% будут направлены на оплату труда временного переписного персонала. В целом по России на эти цели выделяется 13 млрд рублей, из них 11 млрд рублей составят средства федеральной казны, 2 млрд рублей — региональных бюджетов, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате. Сумма определена на весь срок переписи и обработки данных, с 2016 по 2018 годы.

ИА REGNUM Под перепись подпадают и ЛПХ

Цель масштабного статистического наблюдения — получить точную картину состояния сельского хозяйства. В ведомстве подчёркивают, что всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года позволит ответить на вопросы, как «стабилизировать продовольственный рынок и лучше использовать имеющиеся ресурсы, как действенно проводить ценовую и кредитную политику». По мнению чиновников, перепись также позволит выявить перспективные точки роста агропромышленного комплекса и даст материал для формирования стратегии преодоления существующих проблем в отрасли. Напомним, сельскохозяйственная перепись проводится один раз в 10 лет, ранее она проводилась в 2006 году.

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Комментируя необходимость проведения переписи, в Чувашстате отмечают, что в настоящее время сплошным статистическим методом наблюдаются только крупные и средние сельхозпредприятия, а вот крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели и хозяйства населения (то есть малые агропроизводители) обследуются выборочно. Между тем, на их долю в Чувашии приходится 88% овощей, около 85% картофеля, 99% плодов и ягод, а также почти 70% надоенного молока.

В переписные бланки добавлены вопросы, которые в текущей отчётности не наблюдаются — например, об использовании хозяйством новых технологий или о наличии племенных пород животных, применение современных методов ведения хозяйства (биологическая защита растений от болезней и вредителей, капельное орошение, системы удаления навоза в животноводческих хозяйствах, биотопливные энергосистемы).

Переписные листы также содержат вопросы о трудовых ресурсах (его возрастной состав и уровень образования), земельных ресурсах и их использовании, площади сельхозкультур, многолетних насаждений, теплиц и парников. Есть также вопросы о поголовье сельхозживотных, доле реализованной сельхозпродукции от общего объема производства, производственной инфраструктуре, технических средствах и новые технологиях. А сельхозорганизации и фермеров еще спросят, брали ли они кредиты и на какие цели, а также получали ли субсидии. Также переписчиков будет интересовать инфраструктура и технические средства.

Помимо этого, в садовых (дачных) объединениях спросят о наличии подъездных дорог, охраны, выяснят общую площадь земель объединения, количество участков, освоенных гражданами, а владельцев ЛПХ попросят указать число лиц, постоянно проживающих в домохозяйстве, и количестве тех, кто из них трудится в ЛПХ. Будут заданы и вопросы о цели производства сельхозпродукции: по самообеспечению продовольствием, либо основном (или дополнительном) источнике доходов семьи.

«Далеко не все эти сведения разрабатываются в ходе текущих статистических обследований. Перепись покажет, какие изменения произошли в аграрном секторе, как изменились условия труда и жизни на селе. Итогом переписи станет достоверная и полная информация о трудовых и земельных ресурсах, посевных площадях, поголовье скота и птицы, реализации сельскохозяйственной продукции, производственной инфраструктуре сельского хозяйства, столь необходимая государству в сегодняшних экономических условиях», — говорят в Чувашстате. И подчёркивают, что перечень задаваемых вопросов «четко регламентирован и никакие иные дополнительные вопросы (о заработной плате, выручке, доходах, убытках и т.д.) не задаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике в число объектов переписи включены 436 сельскохозяйственных организаций, около 4 тыс. фермерских хозяйства, 238,7 тыс. индивидуальных хозяйств в сельской местности и 8709 — в городской местности (из 34 тыс. общего числа ЛПХ), 746 некоммерческих объединений граждан и 9780 участков в них (из 141,2 тыс. общего числа участков).

Для проведения переписи в регионе будет обучено порядка 730 человек переписного персонала. В целом по стране в общей сложности на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном) обучение пройдут почти 110 тыс. человек. Для каждой группы сельхозпроизводителей разработана своя переписная форма.