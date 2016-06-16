Токио, 16 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу, где обсудили ряд вопросов, представляющих интерес как для России, так и для Японии.

kremlin.ru Синдзо Абэ

«Мы обсудили ряд вопросов, который представляет взаимный интерес для двух наших стран и наших народов. Я удовлетворен результатами нашей встречи», — сказал Нарышкин журналистам после встречи с Абэ.

Кроме того, Нарышкин и Абэ обсудили результаты рабочего визита премьер-министра Японии в Сочи, который состоялся в начале мая 2016 года, его предстоящее участие в экономическом форуме во Владивостоке.

Делегация парламентариев во главе с Нарышкиным находится с визитом в Токио. Председатель Госдумы планировал встретиться с руководством парламента, с членами японской неправительственной организации «Совет дружественных обменов» и принять участие в церемонии открытия одиннадцатого Фестиваля российской культуры в Японии.