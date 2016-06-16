Лион, Франция, 16 июня, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В ходе потасовки футбольных болельщиков в фан-зоне в Лионе получили ножевые ранения два человека — граждане Бельгии и Франции. Как передает Р-Спорт, инцидент произошел в среду вечером, 15 июня.

Maarten Van Damme Нож и кровь

По предварительным данным, поводом для нападения стали два гола, которые забили футболисты сборной Франции в ворота албанской команды. Собравшиеся в фан-зоне французские и бельгийские болельщики запели гимн — «Марсельезу», после чего на них напали «яростные» албанские фанаты.

Отмечается, что один из граждан Франции получил ранение в бедро, а болельщик Бельгии был ранен в район ягодицы.

По данным полиции, телесные повреждения фанатам были нанесены разными людьми. При этом стражам порядка по «горячим следам» задержать пока никого не удалось.

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