Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Новый атомный ледокол «Арктика», который сегодня, 16 июня, был спущен на воду в Санкт-Петербурге, сможет вывозить сжиженный природный газ (СПГ) российской газодобывающей компании «Ямал СПГ» (ЯНАО) уже к 2018 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко сегодня, 16 июня.

Kiselev d Ледокол «Арктика» на отстое в Мурманске

Кириенко отметил, что подписан ряд контрактов, которые будут осуществляться с применением «Арктики».

«Мы в 2018 году должны обеспечить вывоз сжиженного газа с «Ямал СПГ». Там объемы, растущие по годам», — скал он.

Кириенко пояснил, что к настоящему моменту контракты заключены уже на 18 млн тонн СПГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арктика» сошла на воду сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Атомный ледокол является мощнейшим в мире. На торжественной церемонии присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава «Росатома» Сергей Кириенко.