Пан Ги Мун на ПМЭФ: нужно строить мосты, а не стены
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. История учит тому, что в отношениях между странами и народами необходимо укреплять связи и строить мосты, а не стены. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 16 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодня мы наблюдаем разрыв связей между государствами и создание новых стен», — подчеркнул Пан Ги Мун, говоря о ситуации на Европейском континенте. При этом генсек ООК отметил «критическую важность экономической интеграции» в данном регионе. «Объединившись, мы можем преодолеть многие сложности», — убежден он.
В своей речи на открытии ПМЭФ-2016 Пан Ги Мун упомянул о необходимости развивать «зеленую» экономику. Диверсификация экономики важна для России, которая сильно зависит от цен на энергоносители, отметил он. Генсек ООН выразил уверенность в том, что «российские инженеры и предприниматели могут помочь всему миру войти в новую эру будущего».
Напомнил он и о важности создания современной инфраструктуры, отметив, что Россия присоединилась к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ).