Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. История учит тому, что в отношениях между странами и народами необходимо укреплять связи и строить мосты, а не стены. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 16 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кейт Филд. Вязание из колючей проволоки. Фрагмент

«Сегодня мы наблюдаем разрыв связей между государствами и создание новых стен», — подчеркнул Пан Ги Мун, говоря о ситуации на Европейском континенте. При этом генсек ООК отметил «критическую важность экономической интеграции» в данном регионе. «Объединившись, мы можем преодолеть многие сложности», — убежден он.

В своей речи на открытии ПМЭФ-2016 Пан Ги Мун упомянул о необходимости развивать «зеленую» экономику. Диверсификация экономики важна для России, которая сильно зависит от цен на энергоносители, отметил он. Генсек ООН выразил уверенность в том, что «российские инженеры и предприниматели могут помочь всему миру войти в новую эру будущего».

Напомнил он и о важности создания современной инфраструктуры, отметив, что Россия присоединилась к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ).